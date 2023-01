Innovation, hohes Kosten-Leistungsverhältnis und erstklassiger Service - die Schlüssel zum globalen Erfolg von SANY

Peking (ots/PRNewswire) - Xu Ming, Senior Vice President der SANY Group,

("SANY"), ein weltweit führendes Unternehmen der

High-End-Maschinenbau-Fertigungsindustrie, hat vor Kurzem eine Grundsatzrede vor

Branchenführern in München gehalten und die drei Schlüsselfaktoren für den

Erfolg des Unternehmens wiederholt: Das innovationsorientierte Wachstum von

SANY, den Schwerpunkt auf die Kostenleistung von Projekten zu legen (und damit

einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu gewinnen), und sich auf den

kundenorientierten Service zu konzentrieren.



In der Rede hob Xu den Erfolg von SANY in den letzten Jahren hervor,

einschließlich eines 330-fachen Wachstums in den letzten zwei Jahrzehnten, in

die Liste der Forbes Global 2000 (https://www.forbes.com/lists/global2000)

aufgenommen worden zu sein, der Bau von zwei offiziell vom Netzwerk des

Weltwirtschaftsforums, World Economic Forum's Global Lighthouse Network,

zertifizierten Lighthouse Factorys (die derzeit die zwei einzigen in der

globalen Schwerindustrie sind), sowie als eines der fünf besten Unternehmen

Chinas und als eines der 80 innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet zu

werden. Xu wies daraufhin auf einen der Hauptgründe für diesen Erfolg hin: der

feste Glaube der Führung an Innovation und die dauerhafte FuE-Investition des

Unternehmens, wobei das hochmoderne globale Forschungs- und Entwicklungszentrum

für Baumaschinen von SANY (https://www.sanyglobal.com/press_releases/731/) in

Kunshan, China, im Januar 2022 eröffnet wurde.