Trotz neuen LNG-Terminals in Lubmin Energiewirtschaft wirbt für Fracking-Offensive

BVEG-Vorstand Möhring: Heimische Schiefergasförderung könnte 20 Prozent des

Bedarfs decken - 20 Prozent weniger CO2-Ausstoß als bei LNG-Import aus dem

Osnabrück. Vor der Einweihung des zweiten LNG-Terminals am Samstag in Lubmin hat

die Energiewirtschaft für eine Fracking-Offensive geworben: "Wir gehen davon

aus, dass Schiefergas in Deutschland konkurrenzfähig mit importiertem LNG ist.

In jedem Falle würde es dafür sorgen, dass zusätzlicher Druck auf die Preise in

Deutschland ausgeübt wird, da mit Schiefergas ein relevantes zusätzliches

Angebot geschaffen würde", sagte Ludwig Möhring, Vorstandsmitglied des

Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), im Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir halten eine jährliche Förderung von zehn

Milliarden Kubikmetern oder mehr für realistisch, je nach politischem Willen.

Das würde insgesamt wieder eine Eigenproduktion von rund 20 Prozent des

deutschen Bedarfs ermöglichen", so der Wirtschaftsmann.