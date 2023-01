DataTracks verbessert Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken für die ESEF-Berichterstattung

LONDON, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Disclosure-Management, hat sein Vorzeigeprodukt Rainbow Software mit einer verbesserten Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken für das ESEF-Phase-II-Mandat verbessert. Das Software-Upgrade wird Unternehmen in der Europäischen Union dabei helfen, Jahresberichte in Inline XBRL (iXBRL) in dem EU-weit einheitlichen elektronischen Format ESEF (European Single Electronic Format) zu erstellen und dabei die entsprechenden Textblock-Tags nahtlos zu integrieren.

Im Rahmen der ESEF-Berichtspflicht müssen in der EU börsennotierte Unternehmen ihren Jahresabschluss im Format xHTML einreichen. Erstellt das Unternehmen einen konsolidierten Jahresabschluss nach IFRS (International Financial Reporting Standards), so ist das xHTML-Dokument mit XBRL-Tags (iXBRL) zu kennzeichnen. Angesichts dieser sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sind Unternehmen, die in der EU börsennotiert sind, daran interessiert, eine Software zu finden, die es ihnen ermöglicht, konforme iXBRL-Berichte im Rich Design zu veröffentlichen. Die Rainbow Software von DataTracks ist die bevorzugte Lösung, die konforme Finanzberichte in unterschiedlichen Formaten für die Einreichung bei Regulierungsbehörden wie der ESMA automatisiert und erstellt.

DataTracks hat vor Kurzem seine Rainbow Software mit einer erheblichen Verbesserung der Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken aktualisiert. Diese Verbesserung umfasst „Schnelles Taggen von Textblöcken" und „Verbesserter Übertrag".

Schnelles Taggen von Textblöcken:

Die Funktion für schnelles Taggen von Textblöcken ist besonders nützlich, wenn die Offenlegung mehrere Seiten umfasst und die Auswahl des Content-Bereichs zu einer Herausforderung wird. Diese Funktion gibt dem Benutzer die Flexibilität, die es ihm ermöglicht, die Start-und Endpositionen in der Tagging-Ebene anzuhängen. Beispiel: Eines der Textblock-Elemente muss alle offengelegten Anhänge zur Bilanz zusammen abdecken.

Verbesserter Übertrag:

Die verbesserte Übertragsfunktion ermöglicht es den Benutzern, Textblöcke nahtlos von einer Version auf die andere zu übertragen, was Zeit und Aufwand bei der Vorbereitung von nachfolgenden Entwürfen spart. Diese Funktion ist wesentlich, um das Rich-Design-Layout der Integrität von Jahresberichten aufrechtzuerhalten.