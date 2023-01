"Klar ist aber eines: Bevor es besser werden kann, wird es für die öffentliche Hand teurer. Der Mieterbund und seine Mitstreiter meinen, dass es dafür in den kommenden drei Jahren 50 Milliarden Euro braucht. Allerdings ist es mit Geld allein nicht getan. Soll sich die Lage nicht noch weiter verschärfen, braucht es auch mehr Grundstücke und schnellere und voll digitalisierte Genehmigungsverfahren."/yyzz/DP/men

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zum Mangel an Sozialwohnungen:

Pressestimme 'Neue Presse' zum Mangel an Sozialwohnungen

