Autolomous will digitale Lösungen für Center for Breakthrough Medicines zur Optimierung und Automatisierung der Herstellung von Zell- und Gentherapien bereitstellen

LONDON und PHILADELPHIA, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Autolomous LTD, der marktführende Entwickler von kritischen Fertigungsmanagement-Systemen für Zell-und Gentherapien (CGT), gab heute einen Lizenzvertrag mit dem US-amerikanischen Center for Breakthrough Medicines (CBM), einer Vertragsorganisation für Zell- und Gentherapie für Entwicklung, Herstellung und Testen (CDMO), bekannt.

Die Vereinbarung ermöglicht es Autolomous, Lösungen für CBM zu entwickeln, zu konfigurieren und zu integrieren, indem die AutoMATE-Plattform, ein geschäftskritisches, robustes, digitales System, verwendet wird, das CBM eine nahtlose digitale Konnektivität im Produktionsbetrieb über alle kritischen Elemente hinweg (z. B. Anlagesysteme, Technologien) für die umfassende Zell- und Gentherapie-(CGT)-Wertschöpfungskette bietet.

„Da sich die Produktionsnachfrage nach Zell- und Gentherapien beschleunigt, wird die Nutzung der Erkenntnisse aus der Fertigung zunehmend wichtiger", so Alexander Seyf, CEO von Autolomous. „Autolomous wird CBM, den weltweit größten individuellen CGT-Produktionsstandort, unterstützen, um eine in erster Linie digitale Produktionsplattform zu ermöglichen. Autolomous wird weiterhin bedeutende Innovationen liefern, die Produktionsproduktivität maximieren und Engpässe durch Automatisierung und Digitalisierung beseitigen, während gleichzeitig die Kosten für die Produkte gesenkt werden, um den Zugang der Patienten zu diesen lebensrettenden Therapien zu verbessern."

Autolomous wird CBM dabei behilflich sein, alle Batch Record Reviews (Chargendokumentation am Ende des Produktionsprozesses) in elektronische zu konvertieren, und wird dabei helfen, die Integration mit den anderen Systemen zu konsolidieren, was zu einer zentralisierten Datensichtbarkeit führt, um das betriebliche Lernen zu verbessern, die Reaktionszeiten für Compliance zu optimieren und kürzere Untersuchungsfristen zu fördern, die alle zu niedrigeren Kosten für Produkte, höherer Produktivität und größerer Skalierbarkeit in der Fertigung für CBM-Kunden führen.

„Die Zusammenarbeit mit Autolomous ermöglicht es CBM, unser gesamtes Lieferketten-Ökosystem zu digitalisieren und während des gesamten Prozesses Transparenz zu gewährleisten, während gleichzeitig eine umfassende Datenintegrität, vollständige Qualitätssicherung und Kontrolle sowie die Automatisierung wichtiger Teile des Fertigungsprozesses, wie etwa die Durchführung von Berechnungen und die Transkription von Daten aus Batch Manufacturing Records (BMRs, Chargenherstellungsaufzeichnungen), bereitgestellt wird", erklärte Jeet Sarkar, VP, Head of IT bei CBM. „Während wir bestrebt sind, fortschrittliche Therapien für jeden Patienten verfügbar und erschwinglich zu machen, positioniert die AutoloMATE-Plattform CBM, um unseren Kunden die modernste Technologie zu bieten, um ihre CGT-Herstellung zu fördern und mehr Leben zu retten."