Edan Medical UK wies in einem auf Sky TV ausgestrahlten Interview auf den Trend zur Innovation im Gesundheitswesen hin

Northampton, England (ots/PRNewswire) - Edan Medical UK

(https://www.edanuk.com/) , eine der Tochtergesellschaften von Edan Instruments

Inc. (300206.SZ) - eines Unternehmens im Gesundheitswesen und Herstellers

medizinischer Geräte - teilte seine Erkenntnisse über Innovationen im

Gesundheitswesen im Rahmen des Dokumentarfilms The Roadmap for Innovation in

Healthcare , der am 11. Dezember auf Sky TV ausgestrahlt wurde.



Edan Medical UK wurde im November 2017 gegründet und dient als Hauptstützpunkt

in Europa. Die wichtigsten Mitglieder des Managementteams verfügten über

umfangreiche Erfahrungen, um das Ruder zu übernehmen, so zum Beispiel Cliff

Juby, der Geschäftsführer von Edan Medical UK, der über 50 Jahre in der

Gesundheitsbranche tätig war. Dies ermöglichte es EDAN UK auch, die Merkmale des

lokalen Marktes besser zu verstehen und die Produkte entsprechend den

Bedürfnissen des EBME-Teams anzupassen. Seine Innovationen der nächsten

Generation wurden daher auf dem britischen Markt allgemein anerkannt.