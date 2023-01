Am Freitagmorgen protestierten Aktivisten vor der RWE -Konzernzentrale in Essen. Nach deren Angaben ketteten sich mehrere von ihnen an das Eingangstor. Ein Polizeisprecher sagte, der RWE-Sicherheitsdienst habe ihnen einen entsprechenden Vorfall gemeldet. "Wir sind auf der Anfahrt", hieß es./fc/DP/mis

ERKELENZ (dpa-AFX) - In der von Klimaaktivisten besetzten Siedlung Lützerath ist die Nacht nach Polizeiangaben ruhig verlaufen. Nach wie vor harrten Aktivisten in einem unterirdischen Tunnel aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Ruhige Nacht in Lützerath - Aktivisten weiter in Tunnel

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer