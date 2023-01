BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Daten zum

Logistik-Investmentmarkt für das 4. Quartal 2022 /

Logistik-Investmentmarkt knackt erstmals die 10-Mrd.-Euro-Marke Frankfurt a. M. (ots) - Der Logistik-Investmentmarkt konnte zum Jahresende dort aufhören, wo er nach Abschluss des ersten Quartals begonnen hat: Mit einem Rekordergebnis, das sich mit gut 10,1 Mrd. EUR erstmals über der 10-Mrd.-Euro-Marke einordnet und damit knapp über dem bereits ausgezeichneten Vorjahreswert (+3 %) liegt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

"Mit diesem Resultat können sich Logistik-Investments mit einem Umsatzanteil von 19 % am Gewerbe-Investmentmarkt zudem das zweite Mal in Folge vor den Retail- (17 %) und hinter den Office-Sektor (41 %) auf Platz zwei im Assetklassen-Ranking schieben. Hinter dem Zahlenwerk verbergen sich jedoch Entwicklungen, die auf die im Jahresverlauf veränderten Rahmenbedingungen, bezogen auf das Zinsumfeld und die unsichere geopolitische Lage, hindeuten. Somit hat sich der Umsatzanstieg, verglichen mit dem jeweiligen Vorjahreszeitraum, spürbar von einem Plus um 133 % im starken ersten Quartal auf ein lediglich 3 % höheres Ergebnis im Gesamtjahr 2022 verringert", erläutert Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. Bezogen auf die beiden Segmente der Einzel- (5,4 Mrd. EUR) und der Portfolio-Deals (4,7 Mrd. EUR) ist ein ausgewogenes Verhältnis von knapp 54 % bzw. rund 46 % am Volumen festzustellen. Paketverkäufe waren hierbei umfangreicher (+26 %) und Einzeltransaktionen in etwas geringerem Maße am Investmentgeschehen (-12 %) beteiligt als noch 2021.



Auf die bedeutenden Standorte entfielen im Gesamtjahr 2022 rund 2 Mrd. EUR, was einem vergleichbaren Ergebnis wie im Vorjahr entspricht. Auf der Ebene der einzelnen Logistik-Hubs halten sich die Standorte mit Umsatzsteigerungen und -Rückgängen hierbei die Waage. Bemerkenswert ist zudem, dass mit gut 80 % des Umsatzes auch wieder einmal ein sehr hohes Volumen außerhalb der Top-Märkte zu verorten ist. Als entscheidendste Treiber unter den großen Logistikregionen ist die Hauptstadt Berlin zu nennen, die sich mit einem Volumen von 512 Mio. EUR an die Spitze setzt. Über 250 Mio. EUR wurden zudem in Frankfurt (401 Mio. EUR), München (301 Mio. EUR), Hamburg (299 Mio. EUR) und Leipzig (258 Mio. EUR) investiert. Unter der 250 Mio.-EUR-Marke ordnen sich dagegen Düsseldorf (112 Mio. EUR) Stuttgart (97 Mio. EUR) und Köln (18 Mio. EUR) ein.