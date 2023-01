Während es Ökonomen und Investoren immer besser gelingt, die Inflationsentwicklung einzuschätzen, so dass die gemeldeten Daten wie gestern kaum noch von den Erwartungen abweichen, könnten jetzt positive Überraschungen auf der Unternehmensseite der nächste Katalysator für die Rally am Aktienmarkt werden.

Eine solche waren gestern bereits die Zahlen des weltweit drittgrößten Chipherstellers Taiwan Semiconductor (TSMC). Das Unternehmen sieht einen Tiefpunkt im Halbleiterzyklus in diesem Jahr und nach einem Absturz von 40 Prozent arbeitet die Aktie nun an einer mittelfristigen Bodenbildung. Nach einer kurzen Enttäuschung über die Inflationsdaten stellte sich so dann auch gleich neue Zuversicht an der Börse ein, dass die heute in den USA offiziell startende Berichtssaison vielleicht doch stärker ausfällt als befürchtet.