JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis des Reifenproduzenten dürften die Konsensschätzungen übertreffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ergebnisprognosen für 2023 entsprächen den durchschnittlichen Analystenerwartungen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 00:15 / GMT