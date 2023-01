JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Resultate des Lkw-Herstellers für das vierte Quartal dürften hinter denen des dritten Jahresviertels zurückgeblieben sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Daimler Truck sollte aber dennoch ein sehr starkes Jahr in puncto Ergebnissteigerung verzeichnet haben./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 22:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 30,75EUR gehandelt.



