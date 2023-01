JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte insgesamt starke Kennziffern für das zweite Halbjahr abliefern, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte aber gegenüber der ersten Jahreshälfte zurückgeblieben sein. Der Fokus liege auf dem Ausblick und Aussagen zur Preismacht./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 22:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 14,55EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m