FRANKFURT/MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet erwägt laut Kreisen den Start des Börsengangs seiner Hosting-Tochter Ionos in der kommenden Woche. Das Unternehmen habe frühe Gespräche mit Fondsmanagern geführt, um ein Gefühl für die Nachfrage zu bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen. Eine Konzernsprecherin lehnte am Freitag auf Nachfrage einen Kommentar ab. Bei den Anlegern kam die Nachricht vom womöglichen baldigen Börsengang aber gut an.

Die Aktien von United Internet stiegen am Freitag kurz nach dem Handelsstart um gut drei Prozent auf 22,09 Euro. Damit knüpften sie an ihre seit Mitte Dezember laufende Erholung an. 2022 hatte sie mit einem Minus von rund 46 Prozent zu den größeren Verlierern im Index der mittelgroßen Wert MDax gehört.