JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 470 auf 465 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer - konkret erwähnte er dabei Dürreschäden im US-Bundesstaat Nebraska und den arktischen Wintersturm Elliot, der in den USA wütete. Im Agrarbereich rechnet er auch mit steigenden Kosten für Rückversicherungen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 11:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 447,7EUR gehandelt.



