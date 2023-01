PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 45 Euro angehoben. Nach einem schwierigen Jahr 2022 seien die Risiken für die kurzfristigen Erwartungen an die Margen nun entschärft, schrieb Analyst Debashis Chand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren dürften sich allmählich wieder auf die langfristigen Wachstumschancen im Bereich Warenlager-Automation fokussieren, wo Kion vorteilhaft positioniert sei. Um eine Kapitalerhöhung komme Kion wohl herum. Die Lieferkettenengpässe ließen nach und der freie Barmittelfluss verbessere sich, sodass Kion die Verschuldung 2023 senken sollte. Der Analyst sieht eine günstige Einstiegsgelegenheit in die Aktie./ajx/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 19:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 34,70EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: SocGen

Kursziel: 45 Euro