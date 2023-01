Rekordjahr für die Börse gettex

Die Börse gettex verzeichnete im Zertifikatehandel im 4. Quartal 2022 zwar der allgemeinen Marktsituation entsprechend einen Rückgang beim Orderbuchumsatz und bei der Anzahl der Trades gegenüber dem sehr guten 3. Quartal 2022. Über alle Gattungen hinweg legte gettex jedoch beim Orderbuchumsatz auch gegenüber dem 3. Quartal noch einmal leicht zu. 2022 war sowohl beim Zertifikatehandel als auch über alle Gattungen das beste Jahr der noch jungen Geschichte von gettex. Die Börse gettex verzeichnete im Zertifikatehandel im 4. Quartal 2022 zwar der allgemeinen Marktsituation entsprechend einen Rückgang beim Orderbuchumsatz und bei der Anzahl der Trades gegenüber dem sehr guten 3. Quartal 2022. Über alle Gattungen hinweg legte gettex jedoch beim Orderbuchumsatz auch gegenüber dem 3. Quartal noch einmal leicht zu. 2022 war sowohl beim Zertifikatehandel als auch über alle Gattungen das beste Jahr der noch jungen Geschichte von gettex.

„Die Orderausführungen der auf gettex gehandelten Zertifikate gingen im 4. Quartal um 7 Prozent auf knapp 1 Million zurück. Das Orderbuchvolumen sank um 6 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro gegenüber dem 3. Quartal 2022“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Betrachtet man jedoch den Vorjahresvergleich, stiegen sowohl die Anzahl der Orders als auch der Orderbuchumsatz der Zertifikate um weit mehr als das Doppelte gegenüber dem 4. Quartal 2021“, so Ertl weiter.

„Das Jahr 2022 war ein Jahr des Wachstums für gettex, wir konnten über alle Gattungen (Aktien, ETPs, Zertifikate, Fonds und Anleihen) bei den Orderbuchumsätzen um knapp 40 Prozent zulegen, bei den Trades um 50 Prozent“, so Robert Ertl. Insofern freuen wir uns auf das Jahr 2023 und sehen diesem mit Optimismus entgegen“, so Ertl abschließend.

Die meistgehandelten Zertifikate im 4. Quartal 2022

Die meistgehandelten Zertifikate im 4. Quartal waren zwei Faktor Zertifikate Long auf den S+P 500 sowie ein Mini Future Bull auf eine Feinunze Gold.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – Ende 2022 in der Summe etwa 415.000 Finanzprodukte. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex einen eigenen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an und neu eine ETF-Suche mit ESG-Filter.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind über 29.000, auf gettex etwa 415.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit knapp 70 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.