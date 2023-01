DAX außer Rand und Band

Den Deutschen Aktienindex in seinem Lauf halten weder Inflationsdaten noch die heute in den USA startende Berichtssaison auf, so zumindest die Hoffnung der Anleger, die in den ersten beiden Wochen des Jahres bei deutschen Aktien zugegriffen haben wie schon lange nicht mehr. Nachdem der Index auch die Hürde von 15.000 Punkten mit scheinbarer Leichtigkeit genommen hat, ist der Markt zwar einerseits heiß gelaufen, andererseits aber war von stärkeren Gewinnmitnahmen an dieser psychologischen Barriere eben auch nichts zu spüren.

Es könnte also wieder so sein, dass die Mehrheit der Anleger auf eine Korrektur wartet, sie aber gerade deshalb nicht kommt. Ob der grüne Trend vor dem Wochenende anhält, sollte auch von den heute Nachmittag veröffentlichten, ersten Quartalszahlen in der Berichtssaison abhängen. Die großen US-Banken dürften zwar von den gestiegenen Zinsen profitiert haben, allerdings ist den Investoren auch noch die gestrige Nachricht von Goldman Sachs über die größte Entlassungswelle seit der Finanzkrise gut in Erinnerung.

Ein Risiko für die gute Stimmung an den Märkten bleibt eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine. Sollte es zu ersten Panzerlieferungen des Typs Leopard aus Deutschland kommen, könnte dies von Putin als zu große Einmischung des Westens in die Auseinandersetzung gesehen werden. Sollte Russlands Antwort dann in einem Einsatz von inhumanen Waffen oder in der Beteiligung verbündeter Staaten wie Belarus liegen, wäre der Krieg auch an der Börse wieder ganz schnell Tagesordnungspunkt Nummer Eins.