Gold Royalty Corp. nimmt am Donnerstag, 19. Januar 2023, und am Donnerstag, 26. Januar 2023, an der virtuellen Roadshow-Serie von Renmark teil, die keine Geschäfte beinhaltet

Vancouver, British Columbia - 12. Januar 2023 - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Management an der Live Virtual Non-Deal Roadshow Series von Renmark Financial Communications Inc. am Donnerstag, den 19. Januar 2023 um 12:00 PM EST und am Donnerstag, den 26. Januar 2023 um 10:00 AM EST teilnehmen wird. Gold Royalty lädt alle Interessierten, Investoren und andere Einzelpersonen ein, sich zu registrieren und an diesen Live-Veranstaltungen teilzunehmen.