Es braut sich eine explosive Mischung zusammen: die Fed vertritt die Ideologie, dass sie unbedingt und mit allen Mitteln eine Wiederholung der 1970er-Jahre verhindern müsse, als man zu früh die Zinsen senkte und dann die Inflation später wieder nach oben schoß. Die Märkte aber sagen: das glauben wir nicht: die Gefahr, dass die Inflation wieder steigt, besteht doch gar nicht! Also wetten die Märkte gegen die Fed - und verkennen dabei, dass die Fed bei ihrer Ideologie bleiben wird, selbst wenn die Anzeichen immer stärker werden, dass die Teuerung wirklich zurück geht. Es besteht also ein "mismatch" zwischen den Märkten und der US-Notenbank: die Märkte erkennen nicht, wie ernst es Powell und Co meinen, und die US-Notenbank läßt sich noch nicht durch Fakten zur (fallenden) Inflation beeindrucken. Dieser Widerspruch wird einen Knall auslösen!

Hinweise aus Video:

Das Video "Inflation: Die Ideologie der Fed und der Glaube der Märkte!" sehen Sie hier..