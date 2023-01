Nippon Express Europe veranstaltet Logistikseminar für die Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Europe GmbH, ein Unternehmen des

Konzerns NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat am Freitag, den 25. November, in

einem von Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden "NX Nederland")

betriebenen Lagerhaus in Maasvlakte, Rotterdam, ein Seminar über Logistik für

rund 140 Studenten der Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität

veranstaltet.



Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202212221537-O1-f04DvT5D