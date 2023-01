Auf Juwelensuche Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau feiert Jubiläum

Alpbachtal / Wildschönau (ots) - Am 29.1. wird das 10-jährige Jubiläum des Ski

Juwel Alpbachtal Wildschönau gefeiert. Skigäste begeben sich auf digitale

Juwelensuche und gewinnen tolle Preise.



Mit dem Neubau der Hornbahn 2000 und der Errichtung der Bergstation "Top of

Alpbachtal" ist das Skigebiet in seine Jubiläumssaison gestartet. Vor 10 Jahren

haben sich die beiden Skigebiete Alpbachtal und die Wildschönau

zusammengeschlossen - und das wird am Sonntag den 29.1. gebührend gefeiert.