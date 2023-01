Hamburg (ots) -



- Die Corona-Pandemie hat die internationale Mobilität gefördert: 25 % haben die

Zahl ihrer weltweit mobilen Mitarbeiter im Jahr 2022 erhöht.

- Die Herausforderungen für international tätige Firmen liegt 2023 bei der

Personalgewinnung für globale Mitarbeitereinsätze (63 %)

- Die Veränderungen der Arbeitswelt, konkret "remote work" sind für 56 %

besonders herausfordern.

- Die sich verändernde Mobilitätspolitik sind für fast 40 % der Unternehmen von

Bedeutung, insbesondere für diejenigen mit einer großen Anzahl von

Mitarbeitenden im Ausland.



Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren planen Unternehmen weltweit, wieder mehr

Mitarbeitende ins Ausland zu schicken. Das hat eine aktuelle Umfrage von MSH,

eine Tochtergesellschaft der französischen DIOT-SIACI-Gruppe ergeben. Diese ist

ein weltweit führender Anbieter von internationalen Sozialleistungen. Die in

Hamburg ansässige BDAE Gruppe ist eine Tochtergesellschaft von MSH

International.





Auf der Grundlage einer Stichprobe von fast 100 Firmenkunden, darunter vielemultinationale Unternehmen with locations, liefert die Studie eine noch niedagewesene Einschätzung der internationalen Mobilität von Unternehmen im Jahr2022 und bietet neue Einblicke in die "Post-Pandemie"-Landschaft. Durchgeführtwurde die Erhebung gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut OpinionWay.Mehrheit der internationalen Unternehmen will Dauer der Auslandseinsätze erhöhenEine Erkenntnis: Die befragten Unternehmen gewinnen wieder an Zuversicht underweitern ihre internationalen Mobilitätsmaßnahmen für ihre Mitarbeitenden.Demnach wollen mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Unternehmen die Zahl derinternational mobilen Mitarbeitenden beibehalten oder sogar erhöhen. Was dieDauer der Auslandseinsätze betrifft, so ist diese in den Unternehmen imVergleich zu 2021 insgesamt stabil geblieben: 88 Prozent der Unternehmen habendie durchschnittliche Dauer der internationalen Mobilität beibehalten odererhöht.Während sich die wirtschaftliche Situation im Jahr 2022 für viele der befragtenUnternehmen stabilisiert oder sogar verbessert hat (86 Prozent meldeten stabileoder steigende Umsätze), hatte dies auch positive Auswirkungen auf dieinternationale Mobilität. Der Anteil der Unternehmen, die ihren Bestand anmobilen Mitarbeitern erhöht haben, ist innerhalb eines Jahres um 25Prozentpunkte gestiegen: Mehr als jedes vierte Unternehmen (28 Prozent) gab an,dass sie den Bestand an Expatriates erhöht hat. Im Vorjahr waren es lediglichdrei Prozent."War of Talents" und "neue Arbeitsformen" lösen Pandemie als drängendste