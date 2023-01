LIPPSTADT (dpa-AFX) - Die wieder auflebende Automobilkonjunktur hat dem Autozulieferer Hella ein gutes erstes Geschäftshalbjahr beschert. Denn nachdem Fahrzeugbauteile im Vorjahr noch knapp waren und dadurch die Autoproduktion gelahmt hatte, erholt sich die Branche. Davon profitiert auch Hella. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz mit Licht- und Elektronikprodukten deutlich - das macht sich auch beim Gewinn bemerkbar. An der Börse sorgten die Neuigkeiten kaum für Veränderungen.

Wie der im MDax notierte Scheinwerferspezialist am Freitag in Lippstadt mitteilte, stieg der Konzernerlös in den sechs Monaten bis Ende November gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Viertel auf 3,8 Milliarden Euro. Dabei wuchsen die beiden größten Bereiche Licht und Elektronik deutlich zweistellig.