WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 14,80 auf 14,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ausbleiben der Jahresendrallye 2022 bei Immobilientransaktionen und der vermutlich gedämpfte Start ins neue Jahr könnten dazu führen, dass sich das erwartete beschleunigte Wachstum des Immobilienkonzerns auf 2024 verschiebt, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die meisten Anleger befänden sich derzeit in einer abwartenden Haltung und analysierten sorgfältig die Auswirkungen des gestiegenen Zinsniveaus auf die Preisbildung./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 11,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,30

Kursziel alt: 14,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m