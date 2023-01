Osisko Development erweitert T2-Mineralisierung 55 Meter neigungsabwärts bei Trixie, Tintic Projekt

Montreal, Québec, 11. Januar 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) freut sich, die Ergebnisse von Bohrungen und Untertage-Splitterproben aus neuen Erschließungsgebieten bekannt zu geben, die im Rahmen des laufenden Explorationsprogramms in der zu 100 % unternehmenseigenen Testmine Trixie (Trixie") im Rahmen des unternehmenseigenen Projekts Tintic (Tintic" oder das Projekt Tintic") im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah (USA) durchgeführt wurden.

Chris Lodder, President von Osisko Development, sagte: Tintic liefert weiterhin hochgradige Untertageproben und erste Diamantbohrergebnisse, da unsere Explorationsbemühungen das Gebiet der Mineralisierung in und um Trixie erweitern, das in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen ist. Während wir die Erschließung weiter vorantreiben, um tiefere Ebenen von Trixie jenseits der Hauptsohle 625 gegen Ende 2023 zu erreichen, freuen wir uns darauf, das Explorationspotenzial von Zielgebieten zu testen, die sich neben historischen Minenbetrieben befinden und bisher noch nicht erprobt wurden. Trixie ist nur eines von vier hochwertigen Edelmetallzielen in unserem Landpaket, und unser besseres Verständnis der Kontrolle über die verschiedenen Arten von Edel- und Basismetallmineralisierungen eröffnet unseren Aktionären ein jahrelanges potenzielles Explorationswachstum und spannende Möglichkeiten."

HIGHLIGHTS DER UNTERIRDISCHEN CHIP-PROBENUNTERSUCHUNG

Zu den Untersuchungsergebnissen gehören unterirdische Splitterproben von 114 neuen Erschließungsflächen bei Trixie. In Tabelle 1 ist ein längengewichteter Verbundstoff für jede Streb-Standort-ID dargestellt; einzelne höhergradige Proben sind auch innerhalb der Verbundstoffe identifiziert. Die Proben werden in Fuß ("ft.") entnommen und die Ergebnisse werden in Gramm pro Tonne ("g/t") und Feinunzen pro kurze Tonne ("oz/t") Gold ("Au") und Silber ("Ag") angegeben. Umrechnungen in metrische und imperiale Maße werden auf zwei Dezimalstellen gerundet. Ausgewählte Untersuchungsergebnisse beinhalten:

- 503,78 g/t Au und 2.586,22 g/t Ag über 3,35 Meter ("m") (14,69 oz/t Au und 75,43 oz/t Ag über 11,00 ft.) einschließlich

1.375,03 g/t Au und 6.994,86 g/t Ag über 1,22 m ( 40,11 oz/t Au und 204,02 oz/t Ag über 4,00 ft.)

- 1.237,85 g/t Au und 95,44 g/t Ag über 0,98 m (36,10 oz/t Au und 2,78 oz/t Ag über 3,20 ft.) einschließlich

2.637,71 g/t Au und 185,16 g/t Ag über 0,46 m ( 76,93 oz/t Au und 5,40 oz/t Ag über 1,50 ft.)

- 1.700,62 g/t Au und 131,19 g/t Ag über 0,76 m (49,60 oz/t Au und 3,83 oz/t Ag über 2,50 ft.) einschließlich

3.539,06 g/t Au und 265,43 g/t Ag über 0,37 m ( 103,22 oz/t Au und 7,74 oz/t Ag über 1,20 ft.)

- 3.901,32 g/t Au und 78,71 g/t Ag über 0,91 m (113,79 oz/t Au und 2,30 oz/t Ag über 3,00 ft.) einschließlich

7.765,62 g/t Au und 124,89 g/t Ag über 0,46 m ( 226,50 oz/t Au und 3,64 oz/t Ag über 1,50 ft.)

- 1.468,70 g/t Au und 280,94 g/t Ag über 0,61 m (42,84 oz/t Au und 8,19 oz/t Ag über 2,00 ft.)

- 352,65 g/t Au und 446,22 g/t Ag über 4,57 m (10,29 oz/t Au und 13,01 oz/t Ag über 15,00 ft.)

- 335,08 g/t Au und 333,77 g/t Ag über 3,66 m (9,77 oz/t Au und 9,74 oz/t Ag über 12,00 ft.)

- 1.042,03 g/t Au und 498,82 g/t Ag über 2,87 m (30,39 oz/t Au und 14,55 oz/t Ag über 9,40 ft.) einschließlich

3.419,93 g/t Au und 1.587,57 g/t Ag über 0,82 m ( 99,75 oz/t Au und 46,30 oz/t Ag über 2,70 ft.)

- 531,46 g/t Au und 648,34 g/t Ag über 2,59 m (15,50 oz/t Au und 18,91 oz/t Ag über 8,50 ft.) einschließlich

1.888,17 g/t Au und 2 , 942,92 g/t Ag über 0,46 m ( 55,07 oz/t Au und 85,84 oz/t Ag über 1,50 ft.)

- 473,14 g/t Au und 1.371,28 g/t Ag über 2,90 m (13,80 oz/t Au und 40,00 oz/t Ag über 9,50 ft.) einschließlich

1.753,17 g/t Au und 5.095,23 g/t Ag über 0,76 m ( 51,13 oz/t Au und 148,61 oz/t Ag über 2,50 ft.)

- 288,82 g/t Au und 249,84 g/t Ag über 6,10 m (8,42 oz/t Au und 7,29 oz/t Ag über 20,00 ft.)

- 1.470,35 g/t Au und 1 , 222,90 g/t Ag über 0,61 m (42,89 oz/t Au und 35,67 oz/t Ag über 2,00 ft.)

- 697,81 g/t Au und 731,43 g/t Ag über 2,74 m (20,35 oz/t Au und 21,33 oz/t Ag über 9,00 ft.) einschließlich

1.721,84 g/t Au und 1.816,49 g/t Ag über 0,91 m ( 50,22 oz/t Au und 52,98 oz/t Ag über 3,00 ft.)

- 2.311,18 g/t Au und 1.146,46 g/t Ag über 2,29 m (67,41 oz/t Au und 33,44 oz/t Ag über 7,50 ft.) einschließlich

5.524,28 g/t Au und 2.673,83 g/t Ag über 0,91 m ( 161,12 oz/t Au und 77,99 oz/t Ag über 3,00 ft.)

- 557,17 g/t Au und 370,45 g/t Ag über 2,68 m (16,25 oz/t Au und 10,80 oz/t Ag über 8,80 ft.) einschließlich

1.865,07 g/t Au und 1.366,68 g/t Ag über 0,61 m ( 54,40 oz/t Au und 39,86 oz/t Ag über 2,00 ft.)

- 1.633,69 g/t Au und 1.615,74 g/t Ag über 2,13 m (47,65 oz/t Au und 47,13 oz/t Ag über 7,00 ft.) einschließlich

5.012,31 g/t Au und 3.441,76 g/t Ag über 0,61 m ( 146,19 oz/t Au und 100,38 oz/t Ag über 2,00 ft.)

HIGHLIGHTS DER BOHRPROBEN

Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen 28 oberirdische Reverse-Circulation-Bohrlöcher ("RC") in der Nähe von Trixie mit insgesamt etwa 8.442 m (27.700 ft.) und 62 unterirdische Diamantbohrlöcher ("DD") in der Ebene 625 bei Trixie mit insgesamt etwa 3.232 m (10, 060 ft.) ab. Bis dato wurden die Ergebnisse von 8 RC-Bohrlöchern und 14 DD-Bohrlöchern erhalten, die in folgender Tabelle zusammengefasst sind Tabelle. Das Unternehmen hat derzeit zwei Untertage-Diamantbohrgeräte bei Trixie im Einsatz und konnte die Kerngewinnung und die Bohrproduktion, die zu Beginn des Programms 2022 problematisch waren, erheblich verbessern. Zu den ausgewählten Untersuchungsergebnissen gehören:

- 25,95 g/t Au und 21,48 g/t Ag über 3,81 m in Loch TUG-625-029 (0,76 oz/t Au und 0,63 oz/t Ag über 12,50 ft.), einschließlich

43,00 g/t Au und 41,80 g/t Ag über 1,52 m ( 1,25 oz/t Au und 1,22 oz/t Ag über 5,00 ft.), 15 m (49 ft.) neigungsaufwärts in der T2-Struktur

- 14,97 g/t Au und 113,85 g/t Ag über 2,47 m in Loch TUG-625-050 (0,44 oz/t Au und 3,32 oz/t Ag über 8,10 ft.), einschließlich

25,50 g/t Au und 90,00 g/t Ag über 1,07 m ( 0,74 oz/t Au und 2,63 oz/t Ag über 3,50 ft.) am Übergang zwischen dem Tintic-Quarzit und dem Ophir-Schiefer

- 12,58 g/t Au und 439,26 g/t Ag über 5,33 m in Bohrloch TUG-625-060 (0,37 oz/t Au und 12,81 oz/t Ag über 17,50 ft.) innerhalb der mineralisierten Zone T4.

- 264,00 g/t Au und 511,00 g/t Ag über 1,22 m in Loch TUG-625-065 (7,70 oz/t Au und 14,90 oz/t Ag über 4,00 ft.) 55 m (180 ft.) neigungsabwärts von 625 L in der T2-Struktur

- 65,50 g/t Au und 84,30 g/t Ag über 1,22 m in Loch TUG-625-069 (1,91 oz/t Au und 2,46 oz/t Ag über 4,00 ft.), einschließlich

231,00 g/t Au und 246,00 g/t Ag über 0,30 m ( 6,74 oz/t Au und 7,18 oz/t Ag über 1,00 ft.) 38 m (125 ft.) neigungsabwärts von 625 L in der Struktur T2

ÜBUNGSZUSAMMENFASSUNG

- Die ersten RC-Löcher des Programms wurden etwa 650 m nördlich von Trixie in neuen Explorationsgebieten gebohrt. Aufgrund zusätzlicher Informationen wurden die Bohrungen in einer flacheren Neigung und westlich entlang des Streichs des Gebiets T 2 geplant. Siehe Abbildung 2 für eine Übersichtskarte der Bohrlochstandorte.

- Ungefähr 20 % des Hauptgebiets von Trixie wurden bisher erkundet, und es besteht zusätzliches Potenzial für hochgradiges Gold entlang des Streichs, in der Tiefe, neigungsabwärts und entlang von Verwerfungszonen, die bekanntermaßen fließende Wege für Goldmineralisierungen darstellen (Abbildung 3).

- Die Untertagebohrungen konzentrierten sich auf die Ebene 625 bei Trixie, wobei entlang des Streichs, neigungsaufwärts und neigungsabwärts der Mineralisierung T 2 und T 4 gebohrt wurde. Tabelle beschreibt das Ziel und den Schnittpunkt für jedes Bohrloch. Abbildung 4 veranschaulicht die Probenahmeergebnisse und Abbildung 5 ist ein Querschnitt der Bohrlöcher T 2 und T 4 mit hervorgehobenen Abschnitten aus ausgewählten Bohrlöchern.

- Die Ergebnisse dieser ersten Bohrungen und der Späneproben werden in die erste Mineralressourcenschätzung (MRE") bei Trixie einfließen, die für das erste Quartal 2023 erwartet wird (die Trixie MRE").

- Das Trixie MRE wird die Ergebnisse der Explorationsarbeiten des Unternehmens seit der Übernahme von Tintic Ende Mai 2022 enthalten und wird voraussichtlich nur einen kleinen Teil der Mineralisierungszonen T 2 , T 4 und 75-85 neben der Untertageebene 625 umfassen, um kurzfristige Untertageaktivitäten zu unterstützen.

Über Trixie

Die Testmine Trixie ist eines von mehreren Gold- und Basismetallzielen innerhalb des größeren Projekts Tintic, das aus 17.000 Acres an patentierten Bergbau-Claims und Mineralpachten innerhalb des historischen Bergbaudistrikts East Tintic in Zentral-Utah, USA, besteht. Die Strukturen T 2 und T4 bei Trixie weisen Goldgehalte von mehreren Unzen auf, die in Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisierung mit hoher Sulfidierung stehen, die strukturell kontrolliert ist und in Quarziten vorkommt. Hochgradiges mineralisiertes Material aus den Strukturen T 2 und T4 wird zurzeit vor Ort mittels Kübellaugung verarbeitet. Die T2-Struktur ist etwa 0,3 m bis 2,4 m (1 bis 8 ft.) breit und die Mineralisierung besteht aus nativem Au und seltenen Au-Ag-reichen Telluridmineralen mit Quarz. T 4 ist eine mineralisierte Stockwork-Zone, die sich von etwa 3 m bis 25 m (10 bis 80 ft.) erstreckt und sich in der hängenden Wand von T 2 befindet und aus einer Au-Ag-reichen Mineralisierung im Wirtsgestein Quarzit mit Quarz-Barit-Sulfosalt-Stockwork-Adern besteht. Die Mineralisierung wird derzeit über 220 m (720 ft.) im Streich definiert und meldet beständige Goldgehalte von mehreren Unzen entlang der gesamten Streichlänge.

Methodik der Gesichtsprobenahme

Da die meisten Strukturen bei Trixie steil nach Osten oder Westen abfallen, sind die derzeitigen Probenentnahmeverfahren so konzipiert, dass die Struktur beprobt werden kann. Es werden Späneproben entnommen, deren Länge 1,0 m (3 ft.) nicht überschreitet. Aus Sicherheitsgründen und zur besseren Identifizierung der Mineralisierung, der Alteration und der Strukturen wird die Oberfläche gewaschen. Die hängende Wand und die Fußwand der Strukturen werden auf der Vorder- und Rückseite markiert, die Probenintervalle werden markiert und folgen den lithologischen Kontakten.

Weitere Informationen zum Projekt Tintic finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Tintic Project, East Tintic Mining District, Utah County, Utah, USA" vom 10. Juni 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. Juni 2022), der von Dr. Thomas A. Henricksen, QP, C.P.G. für das Unternehmen erstellt wurde (der "technische Bericht Tintic"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Tintic verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com ) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Abbildung 1 : Trixie-Projektgebiet

Abbildung 2 : Bohrplankarte

Abbildung 3 : Trixie Langer Schnitt

Abbildung 4 : Trixie Long Section (Detailbereich)

Abbildung 5 : Querschnitt der Untertagebohrung 625 L in Trixie

Tabelle 1: Flächenchip-Probenlängen-gewichtete Assay-Komposita bei Trixie