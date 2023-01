EDELMAN GLOBAL ADVISORY STELLT TEAM FÜR GESUNDHEITSRICHTLINIEN UND ÖFFENTLICHE ANGELEGENHEITEN VOR

Washington (ots/PRNewswire) - Edelman Global Advisory (EGA) hat die Gründung des

Geschäftsbereichs Global Health Policy (Gesundheitsrichtlinien) and Public

Affairs (Öffentliche Angelegenheiten) bekannt gegeben. Unter der Leitung des

Vorsitzenden der EGA Health, Joseph M. Damond, wird das neu eingerichtete

Angebot Unternehmen dabei helfen, sich den Herausforderungen eines komplexen

gesundheitspolitischen Umfelds zu stellen und gleichzeitig aufkommende

Entwicklungen und Trends zu identifizieren und proaktiv darauf zu reagieren.



Die Pandemie hat sämtliche Aspekte der Gesundheitspolitik weltweit nachhaltig

verändert und zwingt politische Entscheider in aller Welt, sich mit kritischen

Fragen auseinanderzusetzen. Im Vordergrund stehen dabei Fragen wie Zugang und

Chancengleichheit, Innovationswachstum und die Anpassung der Regulierungs- und

Erstattungssysteme an die Erfordernisse der sich entwickelnden

Gesundheitstechnologien in den Bereichen Biowissenschaften und IT. Mehr als

jemals zuvor müssen Unternehmen diese Themen aufgreifen, verstehen und effektiv

angehen, um den Anforderungen des Marktes und der Verbraucher gerecht zu werden.

In Zusammenarbeit mit dem Bereich Global Health von Edelman wird das Team Global

Health Policy and Public Affairs von EGA Beratungsleistungen anbieten, die

Kunden dabei helfen, globale gesetzliche und politische Risiken zu erkennen, die

Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Regierungen zu stärken und Chancen in neuen

Märkten zu nutzen.