München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. betontanlässlich des bevorstehenden Weltwirtschaftsforums in Davos die Bedeutung desFreihandels für die Wirtschaft im Freistaat. "Die bayerische Wirtschaft istsowohl über Exporte als auch über Importe stark in den internationalen Handeleingebunden. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Angriffskrieg Russlandsgegen die Ukraine haben gezeigt, wie wichtig robuste und diversifizierteLieferketten für unsere Wirtschaft sind. Der Außenhandel ist der Motor unsererIndustrie, der nicht ins Stocken geraten darf. Es gilt, Abhängigkeiten zuüberprüfen und zu reduzieren. Dazu ist eine noch größere Diversifizierung nötig.Hierfür müssen wir auf enge und dauerhafte Beziehungen vor allem mitgleichgesinnten Partnern in aller Welt setzen. Diese Bedeutung zeigt auch dasdiesjährige Weltwirtschaftsforum Davos zum Thema 'Cooperation in a FragmentedWorld'. Es bietet den entsprechenden Rahmen für Gespräche über die drängendstenglobalen Herausforderungen", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Aus Sicht der vbw stellt der aktuelle Krisencocktail die Globalisierung auf denPrüfstand. "Nicht wenige geben der Globalisierung die Schuld an gestörtenLieferketten und den Problemen bei der Energieversorgung . Richtig ist aber: DieGlobalisierung macht Volkswirtschaften krisenfester. Freier und intensiverHandel war lange unsere große Stärke - und sie wird es auch weiterhin sein,schon weil De-Globalisierung für ein Exportland wie unseres geradezu fatalwäre", so Brossardt weiter.Die Entwicklungen der letzten zweieinhalb Jahre sollten zum Anlass genommenwerden, Risiken des exportorientierten Geschäftsmodells neu zu bewerten undStrukturen daran anzupassen oder neu auszurichten, so die vbw. "Schon vor Coronahat sich gezeigt: Das außenwirtschaftliche Umfeld hat sich verändert.Protektionismus ist wieder auf dem Vormarsch, das multilateraleWelthandelssystem der WTO ist zum Teil blockiert und Reformen kommen kaum voran.Zudem belastet die Rivalität zwischen den USA und China die Weltwirtschaft.Deutschland und Europa müssen sich klar für Freihandel und gegen Protektionismuspositionieren", fordert Brossardt und ergänzt: "Wir müssen unsereAußenhandelsstrategie überdenken und neu austarieren, wir dürfen sie aberkeinesfalls über Bord werfen".