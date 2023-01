Die Gesamtinflationsrate ist in den USA im Dezember auf 6,5 Prozent zurück gegangen, nachdem sie im Juni des abgelaufenen Jahres noch bei einem Höchststand von 9,1 Prozent lag. "Diese Zahlen werden das Vertrauen stärken, da nun das Schlimmste in Bezug auf die Inflationsraten vorbei ist und die Zentralbanken sich dem Ende ihrer Zinserhöhungszyklen nähern", sagt Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management. Es sei wenig überraschend, dass die Anleihen- und Aktienmärkte die Daten gut aufgenommen haben.

Die Notenbanker der Federal Reserve haben bereits angekündigt, dass sie die Zinserhöhungen in diesem Jahr zwar vorantreiben wollen, aber in einem deutlich geringeren Tempo als 2022. Patrick Harker, Präsident der Fed Philadelphia, prognostiziert: "Ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch einige Male anheben werden, auch wenn die Zeiten, in denen wir sie um jeweils 75 Basispunkte erhöht haben, meiner Meinung nach vorbei sind." Er halte Erhöhungen um 25 Basispunkte in Zukunft für angemessen.