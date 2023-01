Die Bayerische startet mit neuer Geschäftsfeld-Struktur im Bereich der Komposit Versicherung in das Geschäftsjahr 2023 (FOTO)

München (ots) - Zum Januar 2023 startet der Komposit Versicherer der

Bayerischen, BA die Bayerische Allgemeine AG, mit einer neuen

Geschäftsfeldstruktur. Diese wird durch den Schnittstellen-Bereich Underwriting

ergänzt. Die neuen Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche

Menschversicherung, Mobilität, Prime Home sowie Prime Business. Ziel der neuen

Struktur ist, noch fokussierter, näher am Markt sowie am Kunden zu sein und die

Zielgruppenstrategie der Bayerischen bestmöglich zu unterstützen. Dabei geht es

um die strategische Ausrichtung sowie die ganzheitliche Perspektive auf

Produkte, Kundinnen und Kunden sowie Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner.



Alle Geschäftsfelder sowie das Underwriting sind unter der Leitung von Herrn

Manfred Buhler (62). Das Geschäftsfeld Menschversicherung wird von Frau

Stephanie Kern (28) verantwortet, das Geschäftsfeld Mobilität ist unter der

Leitung von Andreas Buhre (50), Prime Home wird von Herrn Johannes Frosch (34)

geleitet und das Feld Prime Business unter der Leitung von Herrn Carsten Tobien

(48). Die Schnittstelle zum Vertrieb läuft über den Bereich Underwriting unter

der Leitung von Herrn Johann Wastian (51). Diese neue Aufteilung dient einer

Strategieoptimierung im Kompositportfolio der Versicherungsgruppe.