Die EU hat bisher 30 Rohstoffe mit Blick auf ihre wirtschaftliche Bedeutung unddie Versorgungssicherheit als kritisch eingestuft und schätzt, dass zum Beispieldie Nachfrage nach Lithium bis 2050 um das 20-fache und nach Seltenen Erden bis2030 um das 5-fache steigen wird. Seltene Erden sind Bestandteil aller grünenSchlüsseltechnologien wie beispielsweise Generatoren, Solarpanels,Elektromotoren. Hinzu kommen viele weitere Anwendungen wie Smartphones oderLaptops. Auch wenn der mengenmäßige Anteil in den Produkten vergleichsweisegering ist, so besteht dennoch eine Abhängigkeit, weil ohne diese Metalle nichtsfunktioniert und die EU ihre Bedarfe aus Importen decken muss.Derzeit stammen etwa 45 Prozent der deutschen Importe von Seltenen Erden ausChina. Und dort lagern auch die größten Reserven. Um die Abhängigkeit von Chinazu verringern, muss die EU den Bezug kritischer Rohstoffe diversifizieren, mehraus eigenen Lagerstätten fördern, mehr Sekundärmetalle durch Recycling gewinnenoder durch Werkstoffentwicklungen Alternativen zu den Metallen finden, soChristian Hopmann, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Materials Engineering (https://www.vdi.de/tg-fachgesellschaften/vdi-gesellschaft-materials-engineering) .Derzeit verfügt die EU nicht über die Bergbaukapazitäten für Seltene Erden. Mitdem Projekt REEsilience will die EU deswegen die Abhängigkeit vonaußereuropäischen Volkswirtschaften durch nachhaltige Lieferketten verringern.Hier werden alle Wertschöpfungsströme von Primärmetallen und Sekundärmetalleneinbezogen, weiß Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann vom Institut fürKunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen.VDI-Projekt: Schaffung von Resilienz am Standort DeutschlandAktuelle Krisen wie Pandemien und Kriege, aber auch wirtschaftlicheAbhängigkeiten führen uns die fehlende Anpassungsfähigkeit von Unternehmen undGesellschaft gegenüber den Veränderungen von Produktverfügbarkeiten undLogistikketten vor Augen. Die EU hat die Mitgliedstaaten mit ihrem StrategicForesight Report (2021) aufgefordert, mittels sektoraler "Dashboards" ihr

Düsseldorf (ots) - Die Entdeckung des bisher größten in Europa bekannten Vorkommens an Seltenen Erden im Norden von Schweden kommt zur rechten Zeit und ist eine sehr gute Nachricht für die Transformation der Europäischen Wirtschaft in eine nachhaltige Zukunft. Denn die im European Green Deal gesteckten Klimaziele und die technischen Herausforderungen für die Energiewende erfordern insbesondere einen deutlich erhöhten Einsatz von seltenen Erden. Christian Hopmann, Vorsitzender der VDI-GME, zum erstaunlichen Fund. Seltene Erden: EU deckt ihre Bedarfe bislang aus Importen

Seltene Erden in Schweden VDI-Projekt forciert Resilienz in Deutschland

