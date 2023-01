Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen / Deutsche Wirtschaft erholt sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen

WIESBADEN (ots) - Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr

2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 %

höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %.

"Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den

Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen", sagte

Dr. Ruth Brand, seit 1. Januar 2023 neue Präsidentin des Statistischen

Bundesamtes, bei der Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2022" in Berlin.

"Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise

beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde,

wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie

vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022

insgesamt gut behaupten", so Brand weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr

vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.



Dienstleistungsbereiche profitierten von Nachholeffekten, hohe Preise und

Materialmangel bremsten Industrieproduktion und Bau