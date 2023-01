Anlass der Studie: Kapitalmarkttag

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.01.2023

Kursziel: 3,15 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Sechster Kapitalmarkttag in Köln



Im Jahr 2022 waren die Kapitalmärkte mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Dies spiegelte sich in einem Rückgang des deutschen Leitindex DAX von 12,3 Prozent wider. Auch der NAV (Net Asset Value - Innerer Wert) der Scherzer-Aktie musste in diesem "perfekten Sturm" Federn lassen und gab unter Berücksichtigung der gezahlten Dividende von 0,05 Euro um 13,7 Prozent nach.



Im Rahmen ihres Kapitalmarkttages zeigten die Spezialisten der Scherzer & Co. AG jedoch anhand einer ganzen Reihe spannender Einzelwerte deutlich auf, welche teils erheblichen Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenziale derzeit in ihrem Portfolio schlummern. Hinzu kommen noch die Ertragschancen aus den - nicht in die NAV-Berechnung einfließenden -

Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 4,11 Euro je Aktie belaufen.

Daher bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass die Kölner Beteiligungsgesellschaft mit ihrer Anlagestrategie, die auf einen Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen setzt, auch weiterhin erfolgreich agieren und den DAX auf mittlere Sicht deutlich outperformen wird.



Auf Basis unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,15 Euro reduzierten Kursziels bietet die Scherzer-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von knapp 17 Prozent. Daher empfehlen wir unverändert insbesondere mittel- bis langfristig orientierten Anlegern und Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements jedoch nicht selbst eingehen können oder wollen, den Anteilsschein der Scherzer & Co. AG zu "kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26245.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



Die Scherzer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 2,68EUR gehandelt.