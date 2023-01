Innovative ASO-Lösung von PassportCard für Großkunden

Hamburg (ots) - Internationaler Krankenversicherungsanbieter ermöglicht volle

Kostenkontrolle



Die Zahlungsabwicklung und Administration medizinischer Dienstleistungen

(ASO-Lösung) von PassportCard (https://www.passportcard.de/) (

https://www.passportcard.de ) nutzt ab nun auch die Lufthansa. Mehr als 20.000

Mitglieder ihres Flugpersonals profitieren bereits davon.



Das Großunternehmen kommt in den Genuss einer umfassenden Lösung zur

Kostenkontrolle, ohne den Abschluss einer Versicherung.





Die ASO-Lösung ermöglicht Schadensmanagement, Kosteneinsparung, App-Nutzung unddie innovative Kartenlösung von PassportCard - rund um die Uhr und weltweit.Vorteile der ASO-LösungASO-Lösungen (Administration Services Only) sind ideal für Großkunden, bei denensich das Risiko aus versicherungsmathematischer Sicht selbst trägt. In diesemFall ist es vorteilhafter für Unternehmen, wenn sie als "Selbstzahler"betrachtet werden, um die vollen Leistungen der Versicherung zu erhalten, aberdie Versicherungsmarge und den Gewinn des Versicherers einzusparen.Bei einer ASO-Lösung wird der Schadenfonds, demnach das Konto, aus dem dieAnsprüche bezahlt werden, vom Kunden aufgestockt. Das bedeutet, dass dasUnternehmen selbst zahlt.Im Durchschnitt beträgt die Kosteneinsparung einer ASO-Lösung im Vergleich zurVollversicherung etwa 20 Prozent.PassportCard verwaltet bereits seit vielen Jahren ASO-Lösungen fürRegierungsbehörden und Großkonzerne.Effekt von ASO-LösungenASO-Lösungen vereinen den Kunden und den Anbieter. Der ASO-Partner analysiertdie Daten jeden Monat, um die Ergebnisse und das Verhalten des Portfoliosnachzuvollziehen. Daraufhin können optimierende Änderungen an derLeistungstabelle vorgenommen werden, die mit Zustimmung des Kunden angepasstwerden können, um bessere Ergebnisse bei der Kosteneindämmung zu erzielen.Nach einem Jahr liegen genügend Daten vor, um entweder die Fortführung derASO-Lösungen oder die Bereitstellung eines Vollversicherungsmechanismuseinzugehen.