SOFAR enthüllt neue Markenidentität und Website, die Fokus auf eine Netto-Null-Zukunft widerspiegelt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - SOFAR, der weltweit führende Anbieter

von Fotovoltaik und Energiespeicherlösungen, enthüllt eine neue Markenkampagne

in Shenzhen, China und Frankfurt, Deutschland, die das Engagement des

Unternehmens für Innovation und seine Rolle bei der Förderung einer

Netto-Null-Zukunft herausstellt.



Im Rahmen von zwei Offline-Veranstaltungen startet SOFAR außerdem ein

Live-Streaming, um das globale Publikum zu erreichen, das von 15

Medienplattformen erneut übertragen wurde. Durch die Verbindung von physischem

Ereignis und Live-Streaming betont SOFAR sein Engagement, einen positiven

Einfluss auf den Aufbau eines nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Planeten zu

haben und erneuerbare Energien für alle zugänglich und verfügbar zu machen.





Ein neues Logo mit neuen ImplikationenVon "SOFARSOLAR" zu "SOFAR" vereinfacht, verleiht das Unternehmen seinem neuenMarkennamen neue Implikationen. Jeder Buchstabe stammt aus einem relevantenWort: "S" für nachhaltig (sustainable), "O" für Netto-Null, "F" fürzukunftssicher (future-proof), "A" für erschwinglich (affordable) und "R" fürzuverlässig (reliable), was seinen Ehrgeiz unterstreicht, die zukünftigeEnergiestruktur mit fortschrittlichen digitalen Energielösungen umzugestalten.Ein neues visuelles Image, ein neuer LookDie neue Wortmarke wurde sowohl im Hinblick auf die Farbe als auch in Bezug aufdie Schrift modernisiert. Dank der Wahl von Aurora Green, das für saubereEnergie steht, und Cerulean Blue, das die Digitalisierung repräsentiert, zeigtdas neue Markenimage eine tiefe Integration dieser beiden Elemente.Eine Website im futuristischen Look für ein besseres ErlebnisSOFAR hat seine Website mit einem futuristischen Look aktualisiert, deroptimiert ist, um Besuchern ein reibungsloses, benutzerfreundliches undinteraktiveres Erlebnis zu bieten. Mit der horizontalen Ansicht für die Homepagekann die neue Website ( https://www.sofarsolar.com/ ) den Nutzern einekreativere Oberfläche bieten. Neben der Präsentation eines umfassendenÖkosystems von zukünftiger digitaler Energie ermöglicht es die neue Website denBesuchern, die dynamische Produkt-Dekonstruktion zu beobachten und einanschaulicheres Verständnis der Systemlösungen von SOFAR zu erlangen.Lernen Sie Xiaohang, SOFARs neuen Avatar, kennenZu aller Überraschung enthüllt SOFAR auch seinen neuen Marken-Avatar - Xiaohang.Dieser neue Avatar ist mit den Eigenschaften lebhaft, unternehmerisch, ehrlichund sachkundig ausgestattet und verkörpert den Geist der Integrität, Erforschungund Rücksichtnahme von SOFAR, der dazu beiträgt, ein Markenimage mit Affinität