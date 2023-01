Die Notenbanken, allen voran die Fed, demonstrierte in den vergangenen Monaten Härte bei der Inflationsbekämpfung. Der Grad ihrer Restriktivität zeigt sich unter anderem in den sehr deutlich invertierten Zinsstrukturkurven in den USA. "Ein Blick in die Empirie und die Geschichte zeigt, dass auf einen derartigen Restriktivitätsschock so gut wie immer eine Rezession folgte - mit einem Zeitversatz von einigen Monaten", sagt Bente. "Insofern wäre 2023 das Jahr, in dem diese Rezession eintreten müsste."

Zugleich zeigt der Markt aber ein gänzlich anderes Verhalten: Schwache Konjunkturdaten werden derzeit nicht als Vorboten einer rezessiven Entwicklung gesehen, sondern im Gegenteil positiv gefeiert. "Damit lässt ja der Inflationsdruck nach, was die Notenbanken milder stimmen sollte", sagt Bente. "Und grundsätzlich ist in dieser Kausalkette auch nichts verkehrt." In jeder Rezession sanken früher oder später die Inflationsraten und die Notenbanken nahmen dann den Druck weg.



"Doch der Aktienmarkt hat ja nicht nur eine Seite, lebt nicht nur von Liquidität. Es gibt auch noch die andere Seite, die Gewinndynamik, die in Rezessionen massiv bedroht ist", sagt Bente. "Diese zweite Seite, die konjunkturellen Gefahren der Geldpolitik, werden aber aktuell komplett ausgeblendet." Die Überlegungen des Marktes sind dabei einfach nachzuvollziehen: Eine schwache Konjunktur heißt Abschwächung der Inflation, damit ist der Höhepunkt der Restriktivität überschritten, was ein positives Umfeld für Aktienmärkte wäre. "Hier handelt es sich um eine rein monetäre Argumentation, die zweite Seite der Medaille wird völlig ignoriert", so Bente.

Eine leichtfertige Erklärung für dieses Verhalten ist wie so häufig: Dieses Mal ist alles anders. "Die Geschichte zeigt jedoch: Immer, wenn Marktteilnehmer 'this time is different' sagten, waren dies die vier teuersten Worte", sagt Bente. "Weil es eben nie wirklich anders war." Die Gesetzmäßigen bleiben immer die gleichen - doch zurzeit trägt der Markt Hoffnung.