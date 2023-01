Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Der DAX verabschiedete sich aus 2022 mit einem Minus von 12,35% bei 13.923 Punkten. Zum Start des neuen Handelsjahres übersprang er scheinbar mühelos die 14.000 Punkte und war in den ersten Handelstagen nicht aufzuhalten. In einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld ging es für den deutschen Leitindex bereits am 12.01. über die nächste 1.000er Marke auf über 15.000 Punkte. Befeuert wird die Jahresauftaktrally durch nachlassende Inflationssorgen und Entspannung bei den Energiepreisen. Der Markt geht jetzt von moderaten Zinsschritten der Zentralbanken aus. BASF

In der vergangenen Handelswoche wurden an der Börse Stuttgart die Aktien von BASF und Mercedes am meisten gehandelt. BASF-Aktien wurden insgesamt 724-mal gehandelt. Mercedes folgt mit etwas Abstand bei 654 Preisfeststellungen. Dem deutschen Chemieriesen BASF machten in 2022 hohe Energiepreise zu schaffen. Mittlerweile gibt es leichte Entspannung bei den Energiepreisen. Davon profitieren energiehungrige Unternehmen wie BASF und das wirkt sich natürlich positiv auf den Aktienkurs aus. In 2023 ging es bereits 12% nach oben. BASF wird aktuell bei 53 Euro gehandelt und erreicht damit ein Sechsmonatshoch. Schaut man sich die neuesten Analysen an, bleibt die positive Tendenz erhalten. Die Analysten setzen BASF mehrheitlich auf buy und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 56,78 Euro. Mercedes-Benz Group

Ebenfalls einen guten Jahresstart legte die Mercedes-Aktie aufs Parkett. Für das vierte Quartal 2022 legte der deutsche Premium-Autobauer gute Zahlen vor. Während der Absatz für das Gesamtjahr 2022 um 1% zurückging, konnten im Schlussquartal 17% mehr Autos verkauft werden. Das entspricht einem Absatz von 540.800 Autos. Steil nach oben ging dabei die Verkaufskurve bei vollelektrischen Fahrzeugen. Mit 117.800 verkauften Einheiten konnte Mercedes ein Absatzplus von 124% erzielen. Dazu passt, dass der Konzern seine „electric-only-Strategie“ weiter vorantreibt und dies auch bei den Modellbezeichnungen berücksichtigt werden soll. Die bisherige Bezeichnung EQ für elektrische Fahrzeuge soll 2024 wegfallen und alle Fahrzeuge in die altbekannten Klassen zugeordnet werden. Die Mercedes Aktie notiert derzeit bei 69 Euro.