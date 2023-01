BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank vor der Berichtssaison der US-Investmentbanken von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit Blick auf die Ertragstrends im Investmentbanking dürfte die Deutsche Bank am besten platziert sein, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Studie zu deutschen und Schweizer Banken. Die Deutsche Bank dürfte von der Stärke der Anleihe-, Währungs- und Rohstoffmärkte (FICC) profitierten haben und zudem von höheren Nettozinserträgen. Die größten Risiken bestünden vor dem Hintergrund eines fortgesetzten Drucks auf der Kostenseite./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 23:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 11,74EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amit Goel

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m