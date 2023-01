In den USA stehen am Nachmittag Daten zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen der Konsumenten auf dem Programm. Zudem werden auch noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen veröffentlicht. Die Zahlen haben Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed, aus deren Reihen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden wollen./jsl/bgf/jha/

Unterdessen haben die Banken des Euroraums weitere Langfristkredite (TLTRO) an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückgezahlt. Die Rückzahlung fiel mit knapp 63 Milliarden Euro aber deutlich geringer aus als erwartet. Im November und Dezember hatten die Banken einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag zurückgezahlt, da die EZB die Konditionen der TLTRO-Kredite verschärft hatte. Hintergrund ist die im vergangenen Jahr gestartete Zinswende.

"Die Bundesregierung hat die Rezession abgepfiffen, zumindest fürs Erste", kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Die bemerkenswerte Stabilität des Konsums in Deutschland ist maßgeblich auf die vielfältigen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zurückzuführen." In der Eurozone legte zudem die Industrieproduktion im November stärker als erwartet zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0812 US-Dollar. In der Nacht hat der Euro mit 1,0868 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas niedriger auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

