Düsseldorf (ots) - Die Bedingungen für Inhaberinnen und Inhaber öffentlicher

Apotheken sind alles andere als optimal - viele finden, gerade auf dem Land,

keine Nachfolger. Die Bereitschaft, eine Apotheke neu zu eröffnen oder zu

übernehmen, wirkt so gering wie nie. Das geht aus den jüngsten Zahlen der

Apothekerkammer Nordrhein hervor. Seit 1999 setzt sich der Trend fort, dass im

Kammerbezirk (Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf) Jahr für Jahr mehr

Apotheken schließen als neue eröffnen. "Wir haben heute fast 400 öffentliche

Apotheken weniger als noch vor zehn Jahren. Das hat Auswirkungen auf die

wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln. Unser dichtes Netz

bekommt Löcher, das darf so nicht weitergehen", fordert Dr. Armin Hoffmann,

Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.



"Die Floskel vom Apothekensterben - jedes Jahr dieselbe Leier, aber es ändert

sich einfach nichts", ärgert sich der Kammerpräsident. Die Politik müsse endlich

gegensteuern. Die Situation für künftige Selbständige müsse dringend verbessert

werden. "Es muss sich wieder lohnen, eine Apotheke zu übernehmen." Eine immer

mehr um sich greifende Bürokratie, das jüngste Spargesetz der Bundesregierung,

akuter Fachkräftemangel und katastrophale Liefer- und Versorgungsengpässe bei

Medikamenten und Wirkstoffen machen den Inhaberinnen und Inhabern öffentlicher

Apotheken das Leben schwer.





42 Apotheken weniger als zu Beginn vergangenen Jahres - so diebesorgniserregende Botschaft beim Blick in die jüngste Statistik: 53Schließungen stehen nur elf Neueröffnungen gegenüber. Einzig in der KreisstelleViersen ist der Saldo positiv (1 Eröffnung, keine Schließung). Schlechter siehtes im Erftkreis (-7), in Düsseldorf (-6) und Köln (-5) aus. Die Apothekendichteist in Bonn am größten, wo eine Apotheke durchschnittlich 3.653 Menschenversorgt, im Durchschnitt sind es 4.772 Einwohnerinnen und Einwohner inNordrhein. Ähnlich gut versorgt wirken demnach Düsseldorf, Krefeld und dieStädteregion Aachen. Wer auf die Zahlen schaut, könnte annehmen, dass dieMenschen in Düren, Duisburg, Wuppertal und Kleve schlechter versorgt sind. InRemscheid müssen sich 6.259 Patienten eine Apotheke teilen. "De facto kann dasaber ganz anders aussehen", so Dr. Hoffmann, "denn gerade auf dem Land müssenviele Menschen weitere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen."Gerade für den Nacht- und Notdienst hat die sinkende Zahl der ApothekenKonsequenzen: Auch hier werden die Wege für Patientinnen und Patienten inEinzelfällen länger. "Noch können wir die flächendeckende Versorgungsicherstellen. Setzt sich der Trend über die nächsten Jahre fort, müssen wirwohl umdenken", befürchtet der Kammerpräsident.Liefer- und Versorgungsengpässe, Corona, Impfstoffe - die Situation für dieTeams in den Apotheken ist fordernd wie nie. "Und dennoch gelingt es meinenKolleginnen und Kollegen, den PTA, PKA, Boten und allen, die sich für diedezentrale Versorgung stark machen, noch jedes Problem zu lösen. Sie leistenhervorragende Arbeit, jede und jeder einzelne von ihnen", dankt derKammerpräsident. "Auch und gerade in der Krise sind die über 2.000 Apotheken inunserem Kammerbezirk für die Menschen da, seien die Umstände auch noch sowidrig. Auf die Apotheke vor Ort können sich die Menschen verlassen."