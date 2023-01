Noram Lithium kündigt Änderungen im Management an

„Im Namen des Board of Directors möchte ich Peter für seine harte Arbeit und sein Engagement im vergangenen Jahr danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen wünschen“, erklärt Sandy MacDougall, Gründer und Executive Chairman von Noram. „Mit Herrn McCunn als unserem neuen Chief Executive Officer sehen wir einem aufregenden Jahr für Noram entgegen.“

Das aktuelle Managementteam von Noram Lithium:

Herr Greg McCunn, Chief Executive Officer. Herr McCunn verfügt über 30 Jahre umfassende Erfahrung im Bergbau, sowohl in der Basismetall- als auch in der Edelmetallbranche. Als professioneller Ingenieur mit einem MBA-Abschluss hat Greg McCunn mehrere Junior-Bergbauunternehmen von der Explorationsphase über das Übergangsstadium der Projekterschließung, Genehmigung, Finanzierung und Konstruktion bis hin zum Betrieb geführt. Zuvor war er CEO einer Reihe von an der TSX und NYSE notierten Unternehmen, darunter Alio Gold und Galiano Gold, und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Chief Financial Officer. Als Führungskraft hat er auf den kanadischen und US-amerikanischen Kapitalmärkten Eigen- und Fremdkapital in Höhe von über 600 Millionen Dollar aufgebracht, Fusions- und Übernahmegeschäfte im Wert von über 1 Milliarde Dollar abgeschlossen und drei Minen auf drei verschiedenen Kontinenten in Produktion gebracht.

Frau Anita Algie, Chief Financial Officer. Frau Algie verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Management, Börsennotierungen, Compliance sowie Unternehmensstruktur und -entwicklung für börsennotierte Explorations- und Rohstoffunternehmen. Sie war zuvor President, CEO und Board-Mitglied bei American Lithium Corp. (LI-TSXV) und First Cobalt Corp. (FCC-TSXV) und war im Laufe ihrer Karriere auf den öffentlichen Märkten in zahlreichen Boards tätig. Frau Algie hat auch mehrere CPC-Qualifizierungstransaktionen an der TSX Venture Exchange erfolgreich abgeschlossen. Seit 2018 bekleidet sie den Posten des CFO bei Noram.