Die Münchner Siltronic ist einer der führenden Hersteller von Siliziumscheiben (Wafern) für die Chipproduktion. Die gescheiterte Übernahme von Siltronic durch den taiwanesischen Chiplieferanten Globalwafers fiel in die Amtszeit des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Christoph von Plotho. Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic hatten eine Übernahme begrüßt, doch der Deal scheiterte in diesem Frühjahr an der fehlenden Zustimmung der Bundesregierung. Dieses Scheitern durch Globalwafers löste auch den Abwärtstrend der Siltronic-Aktie aus, obwohl die Kriegskasse der Münchner prall gefüllt ist. Die europäischen Länder streben eine Stärkung der heimischen Chipproduktion an. Globalwafers hatte 145 Euro je Aktie geboten und damit eine saftige Prämie. Diese Fantasie ist geplatzt.

