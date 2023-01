Fazit

Wochenschlusskurs oberhalb von 1,0805 US-Dollar erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne bei EUR/USD zunächst an 1,0936 und darüber an 1,1184 US-Dollar merklich. Weiterhin investierte Anleger können ihre Positionen beibehalten, für Neuzugänge bietet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU1WQJ ausgestattet mit einem Hebel von 36,9 an. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau aus auf insgesamt 110 Prozent. Zielmarken im Schein wurden rechnerisch bei 3,49 und 5,78 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht weggelassen werden, aber wegen der Rückfallrisiken auch das Niveau von 1,07 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Entsprechend würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 1,32 Euro im Schein ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch mehrere Wochen zwingend eingeplant werden.