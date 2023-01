EUR/USD erreicht Kursziel bei 1,080 USD

Nach den US-Inflationsdaten ging es im EUR/USD direkt weiter aufwärts. Das Währungspaar könnte nun bis zur Unterstützung bei 1,074/1,075 USD zurückkommen und den 10er-EMA im Tageschart anlaufen. Dort könnte EUR/USD wieder nach oben abdrehen und dem Aufwärtstrend weiter folgen. Im Bereich um den 10er-EMA bietet sich eine weitere Long-Position an.

Am Vortag hieß es im Insight: "Zu beachten sind aber am heutigen Donnerstag die US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr. In der Folge der Daten könnte es zu einem weiteren kräftigen Hochlauf im EUR/USD oder auch zu einem Rücklauf kommen. Rückläufe sollten aber im aktuell bestehenden Aufwärtstrend weiterhin im Bereich des 10er-EMA auslaufen, der aktuell bei 1,068 USD notiert. Solange EUR/USD weitgehend über dem 10er-EMA im Tageschart verläuft, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen."

