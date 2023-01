Berlin (ots) - "Die deutsche Volkswirtschaft ist 2022 mit einem blauen Augedavongekommen. Viele Unternehmen haben 2022 in einen Abgrund geblickt. DieCorona-Pandemie, der russische Angriff auf die Ukraine, gestörte Lieferkettenund die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten haben viele Betriebe an denRand der Belastbarkeit geführt. Die Sorgen waren gewaltig. Am Ende lag dasWachstum jahresdurchschnittlich mit 1,9 Prozent höher als vielfach erwartet,schwächte sich aber mit voranschreitendem Jahresverlauf ab." Dies erklärt Dr.Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen, heute zur Vorstellung des realen Wachstums desBruttoinlandsproduktes 2022 durch das Statistische Bundesamt in Berlin. "Es warfür Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine Kraftanstrengung. Wir sind nichtabgestürzt, aber wir haben das Tal des drohenden Abschwungs auch noch nichtdurchschritten", so Jandura.Der BGA-Präsident plädiert in unsicherer Lage für einen wirtschaftlichenNeustart: "Je schwieriger die Aussichten sind, umso entschlossener müssen wirhandeln. Ich setze darauf, dass sich Bundesregierung und Bundestag nun für mehrwirtschaftliche Dynamik einsetzen. Wir brauchen mehr Tempo durch eine Planungs-und Genehmigungsbeschleunigung bei allen wesentlichen Infrastrukturvorhaben.Viele Unternehmen leiden unter Liquiditätsmangel, deshalb ist ein Paket ausgeringerer Unternehmensbesteuerung und Superabschreibungen wichtig. Wir brauchendringend eine leistungsstarke digitale Administration, die Tempo macht. Und dasöffentlich zugesagte Belastungsmoratorium für die Wirtschaft muss endlichgreifen."Berlin, 13. Januar 2023Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5415797OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.