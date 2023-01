Nichts ist anders - doch der Aktienmarkt hofft auf den 1994er-Ausgang

Obertshausen (ots) - Eine sehr restriktive Geldpolitik der Notenbanken führt in

den allermeisten Fällen zu einer Rezession. Eine der ganz wenigen Ausnahmen war

das Jahr 1994. Damals kam es zu einer weichen Landung. "Dies ist die Ausnahme,

die die Regel bestätigt", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest

GmbH. "Doch derzeit setzt der Aktienmarkt ausschließlich auf dieses Szenario -

und blendet die höheren Wahrscheinlichkeiten aus."



Die Notenbanken, allen voran die Fed, demonstrierte in den vergangenen Monaten

Härte bei der Inflationsbekämpfung. Der Grad ihrer Restriktivität zeigt sich

unter anderem in den sehr deutlich invertierten Zinsstrukturkurven in den USA.

"Ein Blick in die Empirie und die Geschichte zeigt, dass auf einen derartigen

Restriktivitätsschock so gut wie immer eine Rezession folgte - mit einem

Zeitversatz von einigen Monaten", sagt Bente. "Insofern wäre 2023 das Jahr, in

dem diese Rezession eintreten müsste."