JPMORGAN stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2022/23 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen aufgrund der höheren Kosteninflation und der zeitlichen Verzögerung der Kostendeckung durch die Autobauer. Die strukturelle Kosteninflation, etwa bei wichtigen Rohstoffen sei weiterhin hartnäckig./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 10:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 10:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 81,30EUR gehandelt.