Indien hat am 1. Dezember den Vorsitz der G20-Runde übernommen. Der 18. Gipfel der Gruppe soll vom 9. bis 10. September in der Hauptstadt Neu Delhi stattfinden./su/DP/nas

Themen der Gespräche waren unter anderem die Ernährungs- und Energiesicherheit als Folge des Ukraine-Krieges, das Erreichen der Klimaschutzziele ohne negative Folgen für die Entwicklung oder die Notwendigkeit globaler Gesundheitsgerechtigkeit vor dem Hintergrund der Erfahrungen der COVID-19-Pandemie, so das indische Außenministerium.

Einige Mächte in der Welt konzentrierten sich auf ihre eigenen Probleme und ignorierten das Wohlergehen der internationalen Gemeinschaft, sagte Jaishankar. "Die G20 hat aufgrund der Zusammensetzung ihrer Mitglieder ihre ganz eigenen Probleme. Wir wollen versuchen, das zu ändern." Indien wolle eine Agenda formulieren, die ein neues Globalisierungsparadigma priorisieren werde, das sich auf gefährdete Bevölkerungsgruppen konzentriere und Mauern niederreiße, um Zugang zu Chancen auf der ganzen Welt zu erhalten.

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat für den G20-Gipfel im September unter seinem Vorsitz mit einer Reihe von Nichtmitgliedsländern Probleme, Sorgen und gemeinsame Interesse ausgelotet. Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sagte am Freitag, sein Land werde die Prioritäten des Gipfels nach diesen Gesprächen sowie Beratungen mit den Mitgliedern der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer festlegen. An dem zweitägigen virtuellen Treffen nahmen Staats- und Regierungschefs, Minister und Beamte aus etwa 20 Ländern teil, darunter Bangladesch, Vietnam, Tansania, Somalia und die Mongolei.

Indien will Sorgen von mehr als 20 Ländern in G20-Agenda aufnehmen

