NEW YORK (dpa-AFX) - Belastet von einigen enttäuschenden Unternehmenszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit moderaten Verlusten eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start rund 0,8 Prozent tiefer auf 33 925 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag rund ein Prozent im Minus erwartet.

Die Berichtssaison der US-Unternehmen wurde am Freitag traditionell von einigen Finanzinstituten eröffnet, deren Quartalszahlen jedoch überwiegend schlechter als erwartet ausfielen. Entsprechend gehörten die Aktien der Großbanken JPMorgan , Bank of America und Wells Fargo mit Verlusten zwischen 2,9 und 4,0 Prozent zu den schwächsten Aktien im vorbörslichen Handel. Dagegen machten die Anteilsscheine der Citigroup ihre anfänglichen vorbörslichen Verluste wett und notierten zuletzt ein Prozent im Plus.