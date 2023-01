SPD-Fraktion will einheitliche Regelungen für die Maskenpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion möchte möglichst einheitliche Regelungen für die Maskenpflicht in Bund und Ländern. Darauf lege man sehr großen Wert, sagte Rolf Mützenich nach einer Klausurtagung am Freitag in Berlin. "Wenn wir das auch mit vonseiten des Bundes gewährleisten können, gegenüber der Kompetenz der Länder, haben wir viel erreicht."

