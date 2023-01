Grounded People Apparel erhält Kapitalspritze in Höhe von 2,5 Millionen Dollar von Right Season Investments Corp. aus Vancouver

VANCOUVER, British Columbia - 13. Januar 2023 /IRW-Press/ Grounded People Apparel Inc. („Grounded“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SHOE), ein für die faire Bezahlung seiner Mitarbeiter bekanntes und nachhaltiges Unternehmen für vegane Schuhe mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), mit Fokus auf die Reduzierung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modeindustrie auf die Umwelt, freut sich, eine bedeutende Investition von Right Season Investments Corp. mit Sitz in Vancouver (vormals Roadman Investments Corp.) („Right Season“) bekannt zu geben. Innerhalb des ersten Jahres seit der Gründung von Grounded People hat die Marke eine Führungsposition in Sachen Nachhaltigkeit und Herstellung ohne Tierausbeutung eingenommen. Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, das auf Transparenz und Vertrauen aufbaut, und sich bei Verbrauchern auf der ganzen Welt den Ruf erworben hat, dass „jeder Schritt zählt“, um zur Erhaltung des Planeten beizutragen. Die Produkte von Grounded People, über die bereits im Forbes Magazine, Rolling Stone und Marie Claire berichtet wurde, werden fast ausschließlich aus recycelten Materialien in einer der weltweit einzigen ausschließlich veganen Fabriken in Brasilien hergestellt.

Der Markt für Schuhe, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden, ist stark, und Grounded People befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um davon zu profitieren, und zwar durch eine engagierte Verbraucherbasis, die großes Interesse daran zeigt, sich der Mission der Marke anzuschließen, die schädlichen Umweltauswirkungen der globalen Modeindustrie umzukehren. Einem Bericht von Allied Market Research zufolge wird der globale Markt für nachhaltig hergestellte Schuhe bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 13,3 Milliarden Dollar erreichen und sich damit gegenüber dem Wert von 7,7 Milliarden Dollar im Jahr 2020 fast verdoppeln. Mit der Kapitalspritze von Right Season in Höhe von 2,5 Millionen Dollar wird Grounded People seine Führungsposition weiter ausbauen und sich um die Erweiterung seines Produkt- und Vertriebsportfolios bemühen.